Il 'capitano' sbarca in Sicilia, tre tappe per Salvini: Taormina, Catania e Siracusa

E' la domenica del 'capitano' in Sicilia. Matteo Salvini 'sbarca' nell'isola con tre appuntamenti elettorali. Il primo a Taormina, poi Catania, dove sarà pure in visita istituzionale ricevuto dal dal sindaco Salvo Pogliese e chiuderà il suo tour estivo alle 19,30, nell'isola di Ortigia, a Siracusa, dove al Tempio di Apollo incontrerà sostenitori e simpatizzanti della Lega. Gli uomini del 'carrroccio' arriveranno pure dai Centri della provincia per ascoltare le parole del leader leghista.

Intanto lo scontro sulla crisi di Governo si fa sempre più serrato. Salvini pressa per elezioni subito e chiede che il Parlamento si esprima prima di Ferragosto sulla mozione presentata dalla Lega, sulla sfiduci a Conte. Non mancano le reazioni politiche. "I presidenti convocano le camere, nessun altro", precisa Roberto Fico. In soccorso del M5s, che rischia un forte ridimensionamento dopo il voto di autunno, arriva il leader storico Beppe Grillo, che attacca il leader leghista: "Salviamo l'Italia dai nuovi barbari".

Appello di Di Maio per il taglio dei parlamentari prima delle dichiarazioni di Conte in Parlamento. Matteo Renzi smentisce "accordicchi segreti" con M5s. L'ex presidente del consiglio se ha il tempo materiale potrebbe lasciare il Pd dando vita ad una nuova formazione politica che guarda al Centro.