Omicidio a Piazza Armerina, in macelleria uccide il padre a coltellate

Un uomo ha ucciso a coltellate il padre all'interno di una macelleria a Piazza Armerina, in provincia di Enna. Non si conoscono ancora le generalità della vittima e dell'omicida, né il movente del delitto. Sul posto si trovano gli investigatori della squadra mobile di Enna.

La vittima è Armando Lo Monaco, di 53 anni; l'assassino è il figlio Carlo, di 30. L'omicidio è avvenuto all'interno di una macelleria del centro di Piazza Armeria, dove padre e figlio stavano acquistando della carne, alla presenza di altri avventori. Gli investigatori della squadra mobile stanno cercando di ricostruire la dinamica del delitto attraverso le loro testimonianze. Secondo gli investigatori Carlo Lo Monaco, che in passato era stato protagonista di alcune violente aggressione, sarebbe affetto da disturbi mentali.