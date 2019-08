La salma di Gimondi ha lasciato Taormina: martedì i funerali a Paladina

Saranno celebrati martedì, alle 11, nella chiesa parrocchiale di Paladina, paese alle porte di Bergamo, i funerali di Felice Gimondi, il campione di ciclismo morto venerdì per un malore a Giardini Naxos (Messina). Il feretro con la salma di Gimondi è in viaggio dalla Sicilia ed è atteso per la nottata a Paladina, dove il campione viveva con la moglie Tiziana Bersano. La camera ardente sarà allestita da domani in una chiesetta attigua alla parrocchiale.

La salma di Gimondi era nella camera mortuaria dell'ospedale di Taormina. C'è stato il nulla osta del pm che non ha disposto l'autopsia.