Messina, 38 lavoratori in nero su 117: multe per 160 mila euro

Sette ditte su 24 a Messina sono irregolari. E' emerso dai controlli del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei carabinieri che hanno fatto accertamenti su 117 lavoratori: 38 erano in nero. In dieci casi le attività sono state sospese, ma il provvedimento è stato revocato dopo la regolarizzazione dei dipendenti e il pagamento della sanzione. Nove datori di lavoro sono stati denunciati, a vario titolo, per violazioni delle norme di sicurezza, (mancata formazione ed informazione dei lavoratori, mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale, mancata sottoposizione personale a visite mediche obbligatorie), violazione delle norme a tutela dei lavoratori minori, ed utilizzo di impianti di videosorveglianza per il controllo dei dipendenti a distanza senza autorizzazione dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Messina. Le sanzioni amministrative e le ammende ammontano ad oltre 160mila euro.