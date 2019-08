Droga a Floridia, gli aggravano la misura cautelare: lo portano in carcere

I militari della Tenenza dei carabinieri di Floridia, hanno arrestato, in esecuzione di una ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, Antonio Privitera, 23 anni, siracusano, celibe, disoccupato, pregiudicato, già agli arresti domiciliari presso la propria abitazione per aver commesso, anche nel mese corrente, reati in materia di stupefacenti. Nello specifico Privitera era stato recentemente messo ai domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in quanto, a seguito di mirato servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, era stato trovato presso la propria abitazione in possesso di materiale per il confezionamento, bilancino di precisione e di un discreto quantitativo di droga. Nel medesimo servizio e sempre all’interno della propria abitazione era stato sorpreso a cedere sostanza stupefacente ad un altro giovane siracusano segnalato all’autorità competente per possesso di sostanza stupefacente.

Lo stesso Privitera veniva così accompagnato dai militari operanti presso la Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa come disposto dalla Autorità Giudiziaria competente.