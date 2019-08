Siracusa, "domiciliari" insufficienti: arrestato Di Paola

I carabinieri di Siracusa hanno tratto in arresto per esecuzione d’ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari Salvatore Di Paola, 38 anni, disoccupato e pregiudicato. Il provvedimento scaturisce dalla riconosciuta inidoneità, da parte della autorità giudiziaria, della misura cautela degli arresti domiciliari, cui lo stesso era già sottoposto nei giorni scorsi, considerandolo per tanto capace di poter commettere, seppur agli arresti domiciliari, nuovamente analoga attività delittuosa.