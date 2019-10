Comandante regionale della Guardia di Finanza in visita a Siracusa

Il Comandante regionale della Guardia di Finanza, Generale Riccardo Rapanotti, ha fatto visita al Comando provinciale di Siracusa. Al suo seguito il Col. Andrea Martinengo, Comandante del Reparto Operativo Aeronavale della Sicilia.

Presso la piazza d’armi della caserma Lombardi, l’alto ufficiale ha incontrato il personale, al quale ha espresso il proprio apprezzamento per il costante impego profuso quotidianamente in servizio sul territorio di tutta la provincia nonché i rappresentanti della locale Sezione ANFI, ai quali ha sottolineato l’importanza della loro presenza, nel solco della continuità che unisce le diverse generazioni delle Fiamme Gialle.

È seguito un briefing di carattere operativo, tenuto dal Comandante provinciale, Col. t.ST Luca De Simone, alla presenza di tutti i comandanti di Reparto, nel corso del quale sono state evidenziate le particolarità delle attività intraprese e gli aspetti salienti delle azioni da sviluppare per la migliore tutela del territorio aretuseo.

Il Comandante regionale ha quindi incontrato le altre Autorità civili e militari della città, tra cui il Sindaco, nonché il Procuratore della Repubblica e il suo Aggiunto.