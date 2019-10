Sigarette di contrabbando, a Palermo sequestrati 5 quintali in 9 mesi

Cinque quintali di sigarette di contrabbando sono state sequestrate dalla guardia di finanza nel corso di diversi interventi a Palermo dall'inizio dell'anno. Due persone sono state arrestate e 146 persone segnalate ai Monopoli di Stato. I quartieri maggiormente interessati dalla presenza di venditori di sigarette sono risultati "Settecannoli" (con 52 interventi), "Monte di Pietà" (41 interventi); "Oreto Stazione" ( 21 interventi); "Tribunali Castellammare" (13 interventi); "Montegrappa-Santa Rosalia" (11 interventi); "Brancaccio-Ciaculli" (9 interventi); "Villagrazia-Falsomiele" (7 interventi) ed altri minori. In via Maqueda recentemente è stato sequestrato un altro chilo di sigarette di contrabbando ad un venditore ambulante anche quest'ultimo segnalato ai monopoli per la multa.