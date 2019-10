Zigzagava con l'auto perchè era ubriaco: denunciato dalla Polstrada a Siracusa

La polizia stradale di Siracusa ha denunciato un uomo di 30 anni per guida in stato di ebbrezza. L'automobilista è stato notato dai poliziotti mentre zigzagava con la sua vettura, tanto da indurre la Stradale a controllare. Il suo tasso alcolico è risultato superiore a quello consentito dalla legge.

Inoltre gli agenti delle Volanti hanno denunciato un siracusano di 64 anni per aver violato le misure limitative della libertà personale cui è sottoposto ed hanno segnalato, all’Autorità Amministrativa competente, un giovane di 22 anni per uso personale di sostanze stupefacenti (hashish).