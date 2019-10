La Leonzio sovverte il pronostico: prezioso pareggio contro la Casertana

Il pronostico la dava sfavorita, ma ha compiuto una vera e propria impresa imponendo il pari ( 1 - 1 ) alla Casertana. La Sicula Leonzio torna in Sicilia con un prezioso punto, dimostrando di riuscire a giocare meglio in trasferta che a Lentini.

I padroni di casa sono scesi in campo con la voglia di riscattare la sconfitta di Vibo davanti al proprio pubblico, la Sicula Leonzio vogliosa di trovar punti dopo due sconfitte consecutive, entrambe in questa settimana.

E' la Leonzio a passare in vantaggio, è Petta ad approfittare con un tap vincente al 5’. Era stato bravo Crispino a salvare sulla prima conclusione mandando la palla sulla traversa, Petta ben appostato realizza il vantaggio.

La Casertana non sta a guardare e attacca a testa bassa: 12’ occasione per Castaldo che si gira bene nell’area piccola pronto per calciare, ma è stoppato da Sabatino, al 19’ trova anche il gol con Starita che interviene sottomisura su conclusione di Laaribi, il secondo assistente è con la bandierina alzata, è fuorigioco.

Cerca nuovamente la strada della rete Starita provando la conclusione da fuori al 23’ dal limite dell’area l’impatto col pallone non è dei migliori, con Nordi che blocca senza problemi.

Il pareggio arriva ugualmente al 35’, Starita riceve palla da Zito da destra, mira l’angolo opposto e calcia incrociando perfettamente il pallone, con Nordi che nulla può.