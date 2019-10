Lega Sud e polemiche, botta e risposta tra i colonnelli del Carroccio e Ciccio Midolo

Non tarda ad arrivare la risposta dei colonnelli della Lega per Salvini, alle provocazioni dell'esponente siracusano, Ciccio Midolo, che ha ritirato fuori il vecchio simbolo 'Lega Sud', accusando il partito di inviare in Sicilia commissari del Nord Italia che 'non conoscono nè le persone, nè il territorio'.

"Non sappiamo se sia più ridicolo il risultato elettorale di Midolo alle comunali o le sue ultime esternazioni sui commissari della Lega. Nel dubbio, riteniamo che questo personaggio sia più adatto a ricoprire una carica in un circolo ricreativo che in un partito politico". Lo affermano, in una nota congiunta, Fabio Cantarella, responsabile enti locali della Lega in Sicilia e il commissario siracusano del Carroccio Leandro Impelluso, che, a suo tempo, aveva già messo fuori dal partito l’ex candidato sindaco di Siracusa, l’imprenditore Ciccio Midolo.

“L’attività di strutturazione della Lega in Sicilia - si legge ancora nella nota - prosegue senza sosta grazie all’impegno del senatore Stefano Candiani che si sta spendendo in particolare per creare una classe dirigente nuova e seria, qualità che sembrano non appartenere a Midolo. Lo lasciamo allora alla sua comica ‘Lega Sud’ dove, immaginiamo ci sia già una lunga fila per poter entrare e gli auguriamo di poter ottenere in una prossima competizione elettorale i risultati di cui solo lui è capace”.

Midolo raggiunto telefonicamente dice: "Se l'obbiettivo di Cantarella e Impelluso era quello di offendermi, credo abbiano fatto un buco nell'acqua. A loro non ho proprio nulla da replicare. Ne parlerò con Matteo Salvini, nei modi e nei tempi dovuti".