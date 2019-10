Beni italiani Patrimonio mondiale, sindaco di Noto vice presidente associazione

Si è svolta ieri a Ferrara l’assemblea dei soci dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale per il rinnovo delle cariche: il sindaco di Noto Corrado Bonfanti è stato eletto all’unanimità vicepresidente vicario dell’associazione e lavorerà fianco a fianco del nuovo presidente, il collega Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri (Roma).

“C’è soddisfazione per aver portato in Sicilia un importante ruolo nazionale - spiega il sindaco Bonfanti - che metto già a disposizione della mia terra. Tra le prime cose da fare, l’interlocuzione con il Mibac per sostenere il ruolo dei Siti nelle politiche di sviluppo economico legate al turismo culturale. La loro valorizzazione deve passare da una fruizione organizzata e sicura, mantenendo alta reputazione e storia dei luoghi per farli diventare protagonisti del loro futuro anche con attraverso l’assegnazione delle giuste risorse finanziarie. Con il nuovo presidente Pascucci vogliamo dare un nuovo impulso, vogliamo costruire una nuova storia tutta da raccontare”.