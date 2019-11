Modica, vertice dei Comitati regionali a difesa dei Tribunali siciliani soppressi

Un incontro tra i tre comitati siciliani a difesa dei Tribunali di Modica, Nicosia e Mistretta da svolgersi a Modica entro il mese di novembre. Un altro passo a difesa delle tre istituzioni giudiziarie soppresse dal decreto legislativo 155/2012 che ha avuto effetto dal 13 settembre del 2013. Lo scopo di questa azione unitaria dei tre comitati è quello di sollecitare, per l'ennesima volta, il Ministero della Giustizia a firmare la convenzione con la Regione Siciliana che permetterebbe di far funzionare i tre Palazzi di Giustizia con le spese di gestione e del personale a carico della Regione. La convenzione è prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 155/2012. La Regione, inoltre, ha autorizzato una spesa di 50 mila euro per ciascun Tribunale e per ciascun anno del triennio 2018/2020.

In vista del vertice, il portavoce del Comitato Pro Tribunale di Modica, Enzo Galazzo, ha inviato una lettera ai sindaci di Modica, Ispica, Pozzallo e Scicli (i Comuni del comprensorio giudiziario di Modica) per informarli nel dettaglio dell'iter relativo alla firma della convenzione ma, anche, del silenzio del Ministero alle ripetute richieste di incontro pervenute dalla Regione Sicilia. Proprio per protestare contro questo atteggiamento, non sono escluse azioni di protesta nei confronti del Ministero, coinvolgendo le amministrazioni locali. Nel frattempo, l'avvocato Galazzo, nella nota inviata ai primi cittadini, li invita a predisporre degli atti amministrativi nei quali si dichiari la disponibilità, quanto meno in via di principio, a concorrere nelle spese di gestione e di manutenzione previste nell'articolo 8 che contempla la possibilità della convenzione Stato-Regione.