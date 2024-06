Automobilismo, il trapanese Incammisa vince lo Slalom di Montemaggiore Belsito

Secondo successo stagionale nello Slalom di Montemasggiore Belsito, per il presidente della Trapani Corse, Nicolò Incammisa, abile a regolare, con la sua fedele SR4, dopo tre manche combattute, per appena 68 centesimi di secondo, il messinese Giamboi, affetto da noie all’assetto sulla sua Fiat X1/9 Dallara (pur vincente in gruppo Speciale). Sul podio inoltre il combattivo palermitano Morici (Fiat Cinquecento Sporting, primo in E1 Italia). Tra i gruppi, predominio per Damiani (A), il quale si porta a casa il Memorial “Pino Guccione”, Gelsomino (N), Parello (Bicilindriche), Radici (Racing Start Plus) e Prestianni (E2SS TMSS). Angelica Giamboi prevale tra le Lady, Ortolano domina tra le Autostoriche. La sfida, portata a termine da 37 concorrenti sui 40 partiti è promossa dalla Misilmeri Racing, dalla Belsitana Racing, nonché del Comune