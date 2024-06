Giornalisti in scena Crotone con 'Commedia Kriminale' per aiutare Unitalsi

Da giornalisti a... criminali per beneficenza. Il prossimo 6 giugno, alle 21, nella villa comunale, i giornalisti di Crotone tornano in scena per aiutare la sottosezione dell'Unitalsi. Una data già sold out (i 700 biglietti messi in vendita sono stati venduti in appena una settimana) per cui è stata prevista una replica per il prossimo 12 giugno sempre alla villa Comunale. Dopo l'esperienza dello scorso anno, quando allestirono l acommedia "È morto il giornalismo, viva i giornalisti", nella quale ironizzavano proprio sul loro mestiere, il 6 giugno debutteranno con "Commedia Kriminale - Santi i gghiesa e diavulii casa" nella quale metteranno alla berlina la 'ndrangheta. La commedia è stata scritta da Giacinto Carvelli, redattore de il Quotidiano del Sud, ed è diretta da Rodolfo Calaminici.