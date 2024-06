Elezioni a Pachino, Ricupero: "Vanno potenziati i servizi sociali"

“Una comunità virtuosa non deve permettere che nessuno resti indietro. Per questo, se avremo la possibilità di amministrare la città, presteremo particolare attenzione alle fasce più deboli e tutti quei cittadini che hanno bisogno di un aiuto concreto dalle istituzioni”.

Ad annunciarlo è Emiliano Ricupero, candidato a sindaco alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno con la lista “Pachino con Emiliano”, in relazione agli interventi che la sua squadra di governo intenderà attuare per dare un sostegno ai meno abbienti e creare forme alternative di inclusione per quei cittadini che chiedono di poter fruire dei servizi essenziali.

“Partiremo dalla riduzione dei tributi per le famiglie numerose – aggiunge Ricupero - che in casa accudiscono anziani e disabili, o che vivono situazioni di disagio sociale. Siamo dell’idea che tutti debbano pagare le tasse, ma abbiamo previsto sgravi per queste categorie, con riferimento al servizio idrico e ai rifiuti. Per chi è affetto da disabilità promuoveremo percorsi di inserimento lavorativo, attraverso programmi di formazione specifica, oltre a un servizio di assistenza domiciliare realizzato in collaborazione con le associazioni specializzate presenti sul territorio. Abbiamo previsto l’assistenza domiciliare anche per gli anziani, molti dei quali non hanno possibilità di muoversi dalle proprie abitazioni, con forme di scambio intergenerazionale nel segno della continuità di tradizioni e dell’identità pachinese da tramandare. Vogliamo che Pachino sia a misura di tutti, nessuno escluso, e per questo vogliamo anche scongiurare le situazioni di emarginazione che negli anni hanno colpito i cittadini stranieri residenti. Sul punto, abbiamo intenzione di creare laboratori didattici per i minori al fine di favorirne il percorso scolastico obbligatorio e inserirli più facilmente nel tessuto sociale della città”.

Tra le priorità del gruppo di Emiliano Ricupero ci sono anche la fornitura di strumenti per prevenire e contrastare l’utilizzo di droghe, e le attività a sostegno delle donne vittime di violenza.

“La facilità per i giovani di accedere all’acquisto di sostanze stupefacenti – continua il candidato a sindaco – ha creato un danno non indifferente anche alla comunità pachinese. Sempre più ragazzi hanno bisogno di aiuto, e sempre più famiglie chiedono un’attività di prevenzione seria e puntuale. Per questo abbiamo inserito nel nostro programma uno Sportello di Ascolto che permetta di aiutare chi è vittima di dipendenze, non solo legate alle droghe ma anche al gioco d’azzardo. Chi amministra la città ha sulle spalle la responsabilità dei giovani che vi abitano, per questo serve coinvolgere le associazioni del territorio e i professionisti del settore per fornire un sostegno adeguato. Per combattere la violenza sulle donne, inoltre, abbiamo pensato alla creazione dello Sportello Rosa, a cui sarà destinato un fondo di intervento per agevolare l’inserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza. La crescita di una città come Pachino – conclude Ricupero – passa anche dai servizi che riesce a fornire ai propri cittadini, senza discriminazioni e dislivelli sociali”.