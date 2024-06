Furgone contro gruppo di ciclisti sulla Scoglitti-Gela: un morto e 2 feriti

Tragedia lungo un tratto della Gela-Scoglitti, la provinciale 51. Questa mattina, per cause ancora da accertare, un furgone è finito contro un gruppo di ciclisti provenienti da Mazzarrone: c'è un morto e due feriti, uno in codice rosso, un settantenne di Comiso, trasferito a Catania in elisoccorso. La vittima, Raffaele Mazza, sarebbe stata sbalzata su un terreno sotto la strada che il gruppo di ciclisti stava percorrendo. L'uomo sarebbe stato catapultato sul guard rail e, quindi, nel terrapieno. Per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto diversi mezzi di soccorso e le forze dell’ordine. Indagini in corso per stabilire l'esatta dinamica ed eventuali responsabilità.

(foto Francio Assenza)