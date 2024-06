Modica, iscrizioni al corso di laurea Scienze del Servizio Sociale: le opportunità di lavoro

Si apriranno a breve le procedure di immatricolazione e iscrizione al Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale per l’anno accademico 2024/2025, offerto dall’Università di Messina in convenzione con la Scuola per Assistenti Sociali “Ferdinando Stagno D’Alcontres” di Modica per tutto il comprensorio del sud-est siciliano.

Non sono previsti test di ammissione, ma test di valutazione in ingresso, funzionali ad accertare e colmare, col supporto dell’Università stessa, eventuali lacune nelle conoscenze di base.

La Scuola, apprezzata per la sua competenza ed esperienza nel settore degli studi sociali, gestisce l’attività di tirocinio obbligatorio professionalizzante prevista – 100 ore al primo anno e 175 ore al secondo e terzo anno - dal Piano di studi del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche di UNIME.

La frequenza è consigliata ma non obbligatoria, e sarà a Messina, mentre i tirocini verranno gestiti dai docenti-tutor assistenti sociali della Scuola di Modica. Sarà possibile frequentare a Messina solo le lezioni che interessano, concentrate in un lasso di tempo breve, senza doversi necessariamente trasferire. Il carattere facoltativo della frequenza è più utile per chi lavora o per le famiglie che intendono limitare i costi.

Un’opportunità logisticamente comoda ed economicamente non dispendiosa che permette di studiare rimanendo nel proprio territorio e di svolgere allo stesso tempo il tirocinio obbligatorio in enti (a scelta) presenti nell’area di residenza, con la guida e il supporto di tutor specializzati.

Questo percorso universitario permette di sostenere l’esame di abilitazione all’esercizio della professione subito dopo la laurea triennale, con l’iscrizione all’Ordine degli

Assistenti Sociali, avvalendosi del corso di preparazione “ad hoc” offerto dalla Scuola e raggiungendo così, velocemente, la qualifica di assistente sociale e la maggiore possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro. La Scuola esprime altresì, con le positive ricadute conseguenti, una presenza nel Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali e fa parte del Coordinamento degli Enti di Secondo Livello.

Inoltre viene offerta agli assistenti sociali, ma anche a psicologi, sociologi, educatori e operatori sociali in generale, la possibilità di partecipare a Corsi gratuiti di specializzazione e di aggiornamento post-laurea, utili al perfezionamento teorico e professionale e ad un accrescimento permanente delle competenze.

La Scuola Stagno D’Alcontres, fondata 55 anni fa dai Padri Gesuiti, e oggi ad un’equipe di professionisti laici, può fregiarsi della certificazione di qualità ed è presidio eticamente affidabile, capace di collegare formazione accademica e professionale alla ricerca scientifica in campo sociale e la promozione culturale all’azione di prossimità sul territorio. Lo fa privilegiando il collegamento con i bisogni delle comunità locali del sud-est siciliano e costituisce “patrimonio storico”, “capitale sociale” e “attività economica” che attrae risorse regionali, nazionali ed europee.

Infine, “La Scuola – dichiara il direttore, Gian Piero Saladino - rappresenta un valore aggiunto prezioso in un periodo in cui i problemi sociali che riguardano minori, famiglie, anziani, disabili, migranti, povertà e dipendenze antiche e nuove, prostituzione e disagio mentale, etc. si aggravano e le organizzazioni preposte alla loro prevenzione e cura hanno bisogno di risorse umane preparate e continuamente aggiornate, sia dal punto di vista tecnico-professionale che da quello manageriale”.

Per ulteriori informazioni, chi è interessato può visitare il sito www.unimodica.it e contattare la Segreteria ai numeri 0932/947851 – 0932/942066 o all’indirizzo di posta elettronica segreteria@unimodica.