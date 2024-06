Troppo caldo nei luoghi di lavoro: nota della Cgil ai sindaci iblei

Lettera aperta ai dodici sindaci dell’ex provincia di Ragusa per affrontare l’emergenza caldo nei luoghi di lavoro. E’ quanto chiesto dal segretario generale della Fillea CGIL di Ragusa, Salvatore Tavolino (nella foto), in una nota ai primi cittadini ricordando che la Fillea da anni, si batte per aumentare il livello di sensibilità a proposito della questione caldo durante i mesi estivi nei luoghi di lavoro con diretta esposizione all’aria e al sole. La questione si è trasformata in una vera e propria emergenza nonostante le ripetute campagne di sensibilizzazione, utili ad alzare il livello di attenzione. Ad oggi i risultati sperati in termini di sicurezza e prevenzione non si sono avuti.