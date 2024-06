Avola, va avanti la riqualificazione a Qualleci

Continua la riqualificazione di contrada Qualleci, ad Avola. Dopo la sistemazione della viabilità, all’inizio del mese di giugno con la posa dell’asfalto, oggi l’amministrazione comunale si è impegnata a migliorare il decoro urbano con la collocazione, nella piazzetta nei pressi della parrocchia del Carmine, di nuove panchine, dei contenitori e della piantumazione di alberi. “Proseguiremo i lavori con la collocazione di nuove giostrine per i più piccoli – spiega il sindaco Rossana Cannata -. Si parla tanto di rigenerazione urbana e continuiamo a farlo portando avanti la nostra agenda politica. Con impegno quotidiano miglioriamo tutti i quartieri della nostra città, la vivibilità dei cittadini e l’aggregazione sociale. Sono tanti i lavori realizzati, soprattutto in queste ultime settimane, per rendere la città più vivibile, accogliente e decorosa”. Ma l’estate è alle porte e il Comune sta pensando anche a come rendere maggiormente fruibili le spiagge del territorio, che dopo essersi trasformate in meglio negli ultimi anni anche grazie all’attivazione del depuratore, adesso accolgono migliaia di bagnanti. A breve inizieranno inoltre i lavori previsti in contrada Stretto di Carcellita.