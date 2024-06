In casa aveva marijuana e hashish per 850 grammi: 23enne arrestato a Siracusa

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa hanno arrestato un incensurato 23enne del luogo gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno sottoposto il giovane a perquisizione personale e domiciliare rinvenendo, occultati nel garage, circa 40 grammi di hashish e 800 grammi di marijuana, suddivisi in dosi, materiale per il confezionamento e la pesatura oltre alla somma di 100 euro circa, ritenuta provento di spaccio.

Lo stupefacente è stato sequestrato per i successivi esami di laboratorio e l’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari presso la sua abitazione, come disposto dall’Autorità giudiziaria