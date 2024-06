Anziano si denuda davanti a 3 ragazzine, bloccato dai vigili a Palermo

La Polizia Municipale di Palermo ha fermato un uomo in via Trieste intento a denudarsi davanti a tre ragazzine. Gli agenti Polizia Giudiziaria, ieri mattina, sono intervenuti sul posto dopo aver ricevuto alcune segnalazioni e, a seguito di un'attenta attività di osservazione, hanno individuato e deferito all'Autorità Giudiziaria un anziano di 79 anni, colto sul fatto mentre compiva atti osceni davanti a tre ragazzine che si trovavano nei paraggi. Alla presenza delle minori, l'uomo non avrebbe esitato a spogliarsi, mostrando le parti intime. La scena ha immediatamente fatto scattare l'allarme tra i passanti. Gli agenti hanno subito identificato l'uomo, che ha precedenti di uguale natura e che adesso è stato denunciato a piede libero.

Rischia una pena che va da quattro mesi fino a quattro anni e mezzo di reclusione.