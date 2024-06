Ragazza ritrovata a Palermo che però fugge di nuovo dall'ospedale

Ore di apprensione per Jessica Lo Cascio, 30 anni, scomparsa da Palermo martedì 11 giugno. La giovane era stata rintracciata nella serata del 14 giugno e condotta in Ospedale, dove però è scappata nuovamente facendo perdere le proprie tracce.

Una scomparsa che preoccupa molto i familiari e gli amici, soprattutto perché la giovane sta attraversando un periodo di fragilità. "Tutti avete segnalato ma nessuno si è permesso di chiamare le forze dell'ordine - dice di un videomessaggio un'amica di Jessica - la dovete fermare, dovete chiamare le forze dell'ordine. Adesso Jessica è scappata di nuovo dall'ospedale". Le due amiche di Jessica, apparse in un video pubblicato lungo le strade palermitane, lanciano un appello: "se la vedete gentilmente chiamate il 112 e la fate venire a prendere. Se realmente la vogliamo aiutare la cosa più saggia da fare è non badare a ciò che fa ma trattenerla e chiamare le forze dell'ordine. Ha bisogno d'aiuto".