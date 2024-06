Tennis, il 19 giugno la presentazione del Palermo Ladies Open: si giocherà al Country Time Club

Il presidente del Country Time club, Giorgio Cammarata, e il direttore dei Palermo Ladies Open, Oliviero Palma, presenteranno alla stampa, mercoledì 19 giugno, l'entry list della 35esima edizione del torneo. L'incontro con i giornalisti, in programma nella Class Country del circolo di viale dell'Olimpo 5, è in programma alle ore 16.30. Della lista delle giocatrici che parteciperanno al torneo fa, già, parte da tempo l'ucraina Elina Svitolina, ex numero 3 al mondo, vincitrice di 17 titoli in carriera (tra cui 4 Premier 5) ed attuale n. 21 del ranking. La 35esima edizione del Palermo Ladies Open avrà un tabellone principale di 32 giocatrici, mentre 16 saranno le coppie che parteciperanno al torneo di doppio e 24 le tenniste ammesse alle qualificazioni. Le partite delle qualificazioni si giocheranno sabato 13 e domenica 14 luglio, mentre da lunedì 15 prenderanno il via i match del tabellone principale.