Arabia Saudita, ondata di calore alla Mecca: morti 6 fedeli

Sei persone sono morte per colpo di calore durante il pellegrinaggio Hajj alla Mecca, sebbene i funzionari sauditi avessero avvisato della possibilità che le temperature raggiungessero i 48 gradi. Tutti e sei i morti sono cittadini giordani. Lo rende noto la Cnn, citando il ministero degli Esteri giordano che aggiungendo che si sta coordinando con le autorità saudite a Jeddah per quanto riguarda le procedure di sepoltura e il possibile trasferimento dei corpi in patria. L’Hajj è uno dei più grandi raduni religiosi del mondo e il più grande evento annuale in Arabia Saudita. Si verifica due mesi e 10 giorni dopo la fine del Ramadan, durante il mese islamico di Dhul-Hijjah. Quest’anno, l’Arabia Saudita dovrebbe sperimentare il caldo estremo durante i cinque giorni di pellegrinaggio, con temperature che raggiungono i 48 gradi alla Mecca.