Cna Ragusa, il messaggio della “Giornata della legalità nell’economia e nell’impresa”

“Presidio e concretezza. Dove noi operiamo lo Stato funziona. Al contrario, dove noi non operiamo, ci sono delle manchevolezze. E’ questa una riflessione che vi invito a fare perché la capacità e la dinamicità con cui si fa impresa e che procura sviluppo può aiutarci a determinare le direttrici della crescita. Fermo restando che non possiamo accontentarci di questo Pil. Le nostre potenzialità, le potenzialità delle nostre imprese, sono maggiori”. Lo ha detto Otello Gregorini, segretario nazionale della Cna, intervenendo ieri mattina alla “Giornata della legalità nell’economia e nell’impresa” organizzata dall’associazione di categoria a livello territoriale nella sede di via Psaumida, a Ragusa, per onorare la memoria dell’indimenticato dirigente Pippo Tumino a 14 anni dalla sua scomparsa. Un grande momento di confronto, con la presenza dei rappresentanti delle forze dell’ordine, delle istituzioni e della politica, oltre che naturalmente con i titolari delle piccole e medie imprese associate, che è servito a puntare i riflettori su un tema di cogente attualità.