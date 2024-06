Premio “Michele Selvaggio”, terzo posto per il libro di Giovanni Criscione "La strage di Modica"

Il libro "La strage di Modica (29 maggio 1921), un caso irrisolto di cento anni fa" dello storico modicano Giovanni Criscione, pubblicato dalla casa editrice Sicilia punto L di Ragusa si è classificato terzo al Premio letterario nazionale "Michele Selvaggio" indetto dall'Istituto Storico Sannio Telesino e dalla famiglia Selvaggio.

La cerimonia di consegna del Premio, giunto alla sua seconda edizione, si è tenuta sabato nel Palazzo del Genio a Cerreto Sannita (Benevento), alla presenza di un numeroso pubblico.

A premiare lo studioso siciliano è stata la professoressa Giuseppina Renda, componente della giuria, che ha letto la seguente motivazione: «L’opera è premiata per aver saputo offrire, sulla base di rigorose fonti d’archivio, un’attenta analisi storica della drammatica tensione politica e sociale nel periodo pre-fascista. Essa ricostruisce gli avvenimenti processuali della strage di Passo Gatta (Modica), di cui racconta le vicende: le vittime, i tentativi di depistaggio, i misteri e i silenzi. Il testo si segnala per qualità di scrittura, tipica del giornalismo d’inchiesta, e per la volontà di rievocare una strage dimenticata, allo scopo di rendere giustizia a quelli che possono essere considerati “martiri della democrazia e della giustizia». Vincenzo Benevento, CEO e Fondatore dell’azienda Erbagil di Benevento, sponsor del concorso, ha consegnato all’autore un assegno di 400 euro.