Pozzallo, ruba carta di credito ad anziano e fa 7.000 euro di acquisti

Per una madre e i suoi due figli, di Pozzallo, sono scattati gli avvisi orali del questore di Ragusa, Vincenzo Trombadore, nel contesto di servizi volti alla tutela di persone anziane. La donna ha sottratto una carta di debito ad un anziano disabile ricoverato in una casa di cura, l’ha consegnata ai figli che nell’arco di tre giorni hanno acquistato capi griffati e materiale elettronico per un valore complessivo di circa 7000 euro.

I beni acquistati illecitamente sono stati ritrovati nell’abitazione dei tre. Le indagini sono state condotte dai Carabinieri che hanno denunciato i responsabili all’Autorità Giudiziaria.

Un altro avviso orale è toccato ad un modicano di 24 anni denunciato dagli Agenti del Commissariato di Modica per tentata estorsione e lesioni personali in concorso. Aveva aggredito un giovane albanese fino a fargli perdere conoscenza per farsi consegnare una somma di denaro quale prezzo di una fornitura di droga acquistata a credito.