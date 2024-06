Vertenza Caronte & Tourist: pagato il 30% degli stipendi

Buone notizie per i lavoratori marittimi della Caronte & Tourist isole minori. "Finalmente, dopo la proclamazione dello stato di agitazione dell'Ugl Mari E Porti - afferma la coordinatrice regionale per la Sicilia Ugl Mari e Porti Antonella Di Maio - i lavoratori hanno ricevuto il pagamento dell'ulteriore 30% degli stipendi tramite l'assessorato di riferimento. Confidiamo in una collaborazione sempre più proficua con la Regione Siciliana, onde evitare scandali mediatici. I lavoratori sono stati diligenti e fin troppo pazienti''.