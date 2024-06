Si sono conclusi i lavori di dragaggio al porto di Scoglitti. La draga, in azione da circa un mese, ha portato a termine tutte le operazioni previste. I lavori hanno riguardato il livellamento del fondale e hanno comportato lo spostamento di circa 5.000 metri cubi di sabbia, come autorizzato dalla Capitaneria di Porto di Pozzallo. Questi interventi permettono una maggiore sicurezza nelle manovre dei pescherecci in entrata e in uscita dalla bocca del porto, migliorando significativamente l’operatività e la sicurezza della struttura portuale. “Con la conclusione di questi lavori, aggiungiamo un altro tassello importante ai progetti di manutenzione e sviluppo rivolti alla nostra frazione marinara,” ha dichiarato il sindaco Francesco Aiello. “Il miglioramento delle condizioni del porto di Scoglitti è fondamentale per supportare le attività dei pescatori e garantire un ambiente sicuro e efficiente per le operazioni marittime.”