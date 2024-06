Tiziano Spada (Pd): esitato in Commissione il ddl sulle tossicodipendenze

“Esitato, dalla Commissione regionale Sanità, il Ddl sulle tossicodipendenze”. Lo comunica il deputato regionale del Partito democratico, Tiziano Spada, tra i primi firmatari del Ddl, nonché vicepresidente dell’intergruppo parlamentare sul fenomeno del consumo di droghe negli adolescenti.

Il parlamentare regionale spiega: “Adesso si attende il passaggio in Commissione Bilancio con l’obiettivo di ottenere una riforma che miri finalmente a disciplinare le iniziative finalizzate al contrasto del consumo delle droghe e del crack in particolar modo. Fenomeni - continua Spada - purtroppo in continua crescita e che distruggono la vita di tanti giovani e delle loro famiglie”.

Il deputato regionale del Pd, tramite questa iniziativa, continua a rafforzare il proprio impegno contro il consumo di droghe che lo vede in prima linea sin dal suo insediamento.

Tiziano Spada conclude: “Il grido d’allarme delle Forze dell’ordine, con cui mi confronto spesso, e la richiesta di aiuto di tante famiglie disperate non possono, e non devono, lasciarci indifferenti nei confronti di un fenomeno che sta dilagando tra i nostri giovani e per cui la repressione soltanto non può più bastare”.