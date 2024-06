Basket, la Virtus Ragusa batte Pesaro in gara-3 (74 a 72) e conquista la promozione in serie B

Sprazzi di grande Virtus, uniti a un orgoglio smisurato, permettono a Ragusa di tornare nel giro del grande basket: la vittoria per 74-72 sulla Italservice Pesaro, in gara-3 dello spareggio, vale la promozione in Serie B Nazionale. Un successo sfiorato nella finale di Conference contro Capo d’Orlando e arrivato un paio di settimane dopo, al termine di una serie logorante sotto il profilo tecnico e mentale. Gara-3 è anomala come la prime due: c’è stanchezza, c’è tensione, ma soprattutto fame, quella che consente ai ragazzi di Recupido di superare altre difficoltà (i falli a carico di Gaetano) ed entusiasmarsi come nelle sue migliori versioni.

IL TABELLINO

Virtus Ragusa-Italservice Loreto Pesaro 74-72

Virtus Ragusa: Brown 20, Piscetta 8, Epifani 2, Cioppa 2, Simon 12, Tumino ne, Vavoli 10, Sorrentino 7, Gaetano 13, Mirabella ne, Calvi ne, Ianelli. All.: Recupido

Italservice Loreto Pesaro: Rupil 9, Lovisotto 4, Cevolini ne, Battisti 8, Cipriani 2, Maruca 13, Tombari ne, Tognacci, Broglia 2, Martinez 26, Casoni 8. All.: Foglietti

Arbitri: Rosato e Collura di Roma

Parziali: 17-21; 36-35; 59-50.

Note. Usciti per cinque falli: Simon (V), Broglia, Martinez (I)