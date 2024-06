Accoltellato in una zuffa a Fontane Bianche: un giovane è grave a Siracusa

Un giovane siracusano e' ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere rimasto vittima di un accoltellamento avvenuto a Fontane Bianche, zona balneare a sud di Siracusa. Il ragazzo, insieme ad altri amici, si era recato in un locale della movida estiva, per trascorrere alcune ore in allegria ma secondo quanto emerge dalle prime indagini dei carabinieri, c'e' stato un diverbio tra altri giovani. Gli inquirenti non escludono che gli animi si siano surriscaldati per via dell'alcool, fatto sta che, sotto gli occhi di diversi testimoni, ci sarebbe stata una zuffa. Uno dei partecipanti alla rissa avrebbe avuto con se' un coltello che avrebbe utilizzato per colpire uno dei rivali: il giovane si e' accasciato e qualcuno ha chiesto l'intervento dei soccorsi. E' stato trasportato in ospedale dove si trova ricoverato in gravi condizioni.