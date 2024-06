Floridia, morto Iano Vasile: aiutò i ragazzi talassemici

E' morto oggi all'ospedale 'Di Maria' di Avola, dov'era ricoverato, Iano Vasile. Il pensionato ha accusato dolori al cuore ed è stato subito portato al Pronto soccorso del nosocomio del Siracusano. Ma la situazione si è aggravata e non ce l'ha fatta. Floridiano doc, aveva lavorato alla Centrale dell'Enel di Floridia. Negli Anni '90 era stato tra i promotori della battaglia contro la talassemia. Era stato tra i vertici dell'Associazione dei talassemici e microcitemeci. Tante le sue battaglie con l'Asp di Siracusa per garantire le cure a ragazzi e ragazze affetti da anemia mediterranea. Iano Vasile lascia la moglie, Nunzia Di Mauro , due figli maschi, Salvatore e Giovanni ed i nipoti.

Il figlio Giovanni lo ricorda con un post dui social. " Questa per me è una giornata di immenso dolore, ma con i tuoi insegnamenti ho imparato ad accettarlo mi dicevi sempre quando accadeva un evento drammatico “sia fatta la volontà del Signore”e mi hai trasmesso che i veri tesori nella vita solo gli affetti e i ricordi che scaturiscono de essi. Grazie papà! Grazie per il tuo immenso amore… ne hai avuto tanto di amore per i tuoi cari e anche per la tanta gente che hai aiutato e sostenuto. Papuccio oggi ci ha lasciati ma so che è solo un arrivederci.

Sei sempre stato un uomo calmo, pacifico e onesto, tanta la tua generosità, ma sei stato anche un grande combattente per i tuoi affetti e per i ragazzi che hai rappresentato con la tua associazione".

I funerali di Iano Vasile verranno celebrato lunedì, 1° luglio alle 10,15 nella Chiesa Madre di Floridia.