Ragusa, marciapiede impraticabile in via Ugo La Malfa

“Ma come si fa a tenere una città in queste condizioni? Bisognerebbe non arrivare più a questi stati di indecorosità. Certo, ora hanno provveduto a risistemare. Ma perché abbiamo dovuto attendere che i marciapiedi diventassero impraticabili? Come, per l’appunto, è accaduto in via Ugo La Malfa, angolo via Alcide De Gasperi, nella parte alta di Ragusa, e anche in altre zone di Ragusa?”. E’ quello che si chiede il consigliere comunale del Pd, Mario Chiavola, il quale invita l’amministrazione comunale a programmare con un certo anticipo determinati interventi. “Non possiamo arrivare – ancora Chiavola – ad avere i marciapiedi straripanti di vegetazione, non possiamo raccogliere segnalazioni su segnalazioni continuamente".