Tragica morte di un ragazzo di 21 anni di Floridia ad Avola

La notizia circolava da qualche giorno, ma l'ufficialità della morte di un ragazzo di Floridia, la si è avuta soltanto stamane. Quando sono stati affissi i manifesti funerbri. A perdere la vita in maniera tragica, è stato Daniel Giuliano. Aveva 21 anni, una mamma, un fratello e due sorelle. Daniel, secondo quanto si apprende, avrebbe deciso di farla finita, venerdì scorso. Il fatto è accaduto ad Avola, dove il ragazzo viveva con la madre, dopo avere lasciato Floridia per motivi familiari insieme alla mamma.

I funerali di Daniel verranno celebrati domani, 3 luglio, alle 16 in chiesa Madre ad Avola