Il sindaco di Palermo sull'Autonomia: nulla è chiaro, servono risorse

"Sul tema di questa autonomiadifferenziata credo che siamo ancora in una fase in cui nulla ècerto e chiaro, di sicuro c'è una cosa: c'è bisogno di tanterisorse". Lo ha spiegato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla,a margine della presentazione del forum Milano-Palermo. "Se i Lep fossero standardizzati in basso, sarebbe unapenalizzazione per chi vive di standard più elevati - ha detto-, se ci fosse una standardizzazione in alto, è chiaro cheservirebbero risorse per superare i gap differenziali tra chista meglio e chi sta peggio". Inoltre Lagalla critica lasituazione delle Città metropolitane e l'ipotesi di una elezionediretta del presidente. "Io mi sono espresso chiaramente contro l'elezione direttadel presidente della provincia o del consiglio provinciale inSicilia. Mi sono opposto esplicitamente, perché una costruzionenon si può avviare dal tetto, ma dalle basi - ha concluso -. Seoggi le province sono un contenitore che ha poco contenuto, checosa si risolve moltiplicando? Due strutture che concorrono allostesso obiettivo senza chiarezza di ripartizione ne di risorsene delle competenze. È un'assoluta incognita".