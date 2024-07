Il Cus Catania è primo nella spada in Italia nel settore giovanile per società

Il Cus Catania è uno dei migliori vivai della scherma italiana. Lo certifica la classifica per società 2023/24 predisposta dalla Federazione e relativa al Gran Premio Giovani (Cadetti e Giovani nazionali U17 e U20), che vede i 'cusini' al primo posto nella spada. Una vera tradizione contanti talenti preparati sulle pedane del Centro Universitario Sportivo etneo. Lo sottolinea in una nota il Cus etneo. Nell'ultimo anno sono stati raccolti risultati in serie, sia a livello individuale che di squadra. I più significativi sono stati il primo posto di Maria Roberta Casale nella categoria cadetti, il terzo di Francesco Lodato nei giovani e la finale a 8 nei cadetti raggiunta da Giovanni Sinatra. La squadra maschile composta da tutti Under 20 (Stefano Santangelo, Francesco Lodato, Giovanni Sinatra e Gabriele Giovita) è stata promossa in A2. Un piccolo riassunto di una stagione da ricordare. Ciliegina sulla torta la freschissima convocazione nella nazionale degli azzurrini di spada per Maria Roberta Casale, Francesco Lodato e Giovanni Sinatra. Il riconoscimento arrivato dalla classifica per società 2023/24 rappresenta una soddisfazione enorme per tutto il movimento schermistico cusino, e per i tecnici Rosanna Fusco, Matteo Scamarda, Valeriy Zharskyy, Andrea Sanfilippo, Cristian Longo, Eugenio Russo, per la preparatrice atletica Liliana Piscitello e il fisioterapista Gianpiero Gulisano. "I numeri - dice il presidente del Cus Luigi Mazzone -testimoniano la crescita costante di un vivaio che da anni continua a regalare grandi soddisfazioni. È un risultato che premia un lavoro corale di sala di cui tutti i ragazzi sono stati partecipi e protagonisti. Da presidente sono orgoglioso di tutti loro e di questo scudetto che si sono tanto meritati".