Niente rientri al Comune di Marsala fino al 6 settembre

Sospesi al Comune di Marsala - dal 16 luglio al 6 settembre - i rientri pomeridiani effettuati dai dipendenti nelle giornate di martedì e giovedì. Il provvedimento sindacale che lo dispone è motivato dalla considerazione che, notoriamente, durante il periodo estivo si registra una notevole riduzione dell'utenza negli uffici comunali. Tuttavia, nel suddetto periodo di chiusura pomeridiana, i dirigenti di settore - al fine di rispettare i termini dei procedimenti in corso e non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi dell’Ente - dovranno costantemente monitorare le attività da svolgere e, qualora necessario, disporre la deroga alla sospensione per i dipendenti interessati. È escluso dalla sospensione dei rientri pomeridiani il personale adibito a servizi essenziali, nonché - qualora necessario - il personale adibito a servizi in turnazione pomeridiana. Le ore di lavoro non prestate durante il periodo di sospensione dei rientri saranno recuperate entro il corrente anno. Come avviene ormai da diversi anni, pertanto, l'accesso agli Uffici Comunali nel periodo 16 luglio/6 settembre si articolerà su cinque giornate lavorative: da lunedì a venerdì, nelle sole ore antimeridiane.