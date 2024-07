Cinema, a Ortigia Film Festival Neri Marcorè presenta il 'lungo' Zamora

A Ortigia Film Festival, martedì 9 luglio per il concorso lungometraggi opere prime e seconde sarà presentato Zamora di Neri Marcoré. Tratto dal romanzo del giornalista sportivo Roberto Perrone. Il film ha ottenuto due candidature ai Nastri d'Argento. Ambientato negli anni ‘60 è una commedia che offre uno spaccato psicologico del Paese di ieri e di oggi. Con dinamiche aziendali "fantozziane" declina una cultura calcistica legata ancora allo stereotipo di una precisa identità sociale. Sarà il regista Neri Marcoré a presentare il film alle 21:00 in Arena Minerva e a dialogare con il pubblico al termine della proiezione moderato dalla giornalista Carola Proto.

Per la sezione Cinema Women alle 23:00 in Arena Minerva sarà presentato Rosalie di Stéphanie Di Giusto con Nadia Tereszkiewicz che incontrerà il pubblico moderata dalla giornalista Claudia Catalli. Rosalie è La storia di una giovane donna che decide di fare del suo segreto e della sua diversità la sua forza. Un film sull’emancipazione femminile ambientato in Francia alla fine dell’800. Il film è stato presentato nella sezione Un Certain Regard del 76º Festival di Cannes.

Per il Concorso Internazionale Documentari alle 21:00 in Arena Logoteta sarà proiettato L’Avamposto di Edoardo Morabito. Il sogno utopico sulla difesa dell’Amazzonia di un uomo che vuole vivere in equilibrio tra natura e tecnologia. Al termine della proiezione il regista incontrerà il pubblico moderato da Claudia Catalli.