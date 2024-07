Modica Calcio, Pasquale Ferrara è il nuovo allenatore: portò l'Igea Virtus in serie D

Pasquale Ferrara è il nuovo tecnico del Modica: 58enne, nato a Barcellona Pozzo di Gotto, grande esperienza e profondo conoscitore del calcio siciliano. Ferrara arriva a Modica dopo aver guidato e portato grandi soddisfazioni a società importanti quali l’Igea Virtus, Milazzo, Sant’Agata e Camaro.

“Ho accettato senza esitare la chiamata del Modica Calcio – dichiara Pasquale Ferrara -. Conosco bene Modica e so come questa sia una piazza dove il calcio è una vera “religione”. Ecco perché merita di calcare palcoscenici importanti. Porto sulla panchina rossoblu non solo la mia esperienza accumulata in questi anni, ma anche la voglia di ricambiare la fiducia della società con impegno e lavoro quotidiano”.

Al suo fianco Pasquale Ferrara potrà contare, come collaboratore, su un altro tecnico dalla grande esperienza: Francesco Tudisco che da calciatore ha giocato anche in Serie B con le maglie di Licata, Salernitana, Reggiana e Fidelis Andria, mentre da allenatore ha guidato società come Casertana, Battipagliese, Agropoli, Milazzo, Pro Favara, Comiso e Messana.