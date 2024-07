Palermo, 'Il Volo' per Santa Rosolia : concessi solo 3 minuti di filmato

L'organizzazione del Festino 2024 di Santa Rosalia a Palermo mette a disposizione, per Tv e streaming, la ripresa in diretta dell'intera manifestazione eccetto che l'esibizione integrale de "Il Volo". Il trio pop-lirico si esibirà, dalla Cattedrale, durante il corteo del carro trionfale che dal piano del Palazzo dei Normanni scenderà, a cominciare dalle 21 di oggi, fino al Foro Italico dove ci saranno i tradizionali fuochi d'artificio. In una nota diffusa dall'amministrazione comunale, si legge che "l'organizzazione deI Volo ha comunicato che, per motivi di diritti di esclusiva, non è possibile riprendere e mandare in onda l'intera esibizione (durata 7 minuti totali), ma solo il primo pezzo, il "Nessundorma", per i 3 minuti dovuti al diritto di cronaca. Il pezzo successivo "Capolavoro" non potrà essere mandato in onda, in streaming, né ripreso per i documentari".