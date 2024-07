Scontro fra 3 auto nell'Avellinese: morti 4 ragazzi

Quattro ragazzi sono morti la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto a Mirabella Eclano, frazione di Passo, in provincia di Avellino. Lo scontro ha coinvolto tre vetture uccidendo sul colpo quattro giovani. Sul posto sono intervenuti 3 pattuglie dei carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano, insieme ad una squadra dei Vigili del Fuoco di Grottaminarda e personale del “118”. Secondo i primi accertamenti, la vettura sulla quale erano a bordo i quattro giovani, si sarebbe scontrata con altre due vetture provenienti dal senso opposto di marcia, terminando la corsa contro un muro in cemento. Le salme sono state trasportate presso l’obitorio dell’ospedale 'San Pio' di Benevento, a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha disposto anche il sequestro degli smartphone e delle tre auto coinvolte nell'incidente. Accertamenti sono in corso ad opera del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mirabella Eclano.

Le vittime sono: Roy Ciampa, 21 anni, Bilal Boussadra, Mattia Ciminera, Francesco Di Chiara.