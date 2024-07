Acate, con l'auto contro un palo dell'illuminazione in centro: muore sul colpo

Incidente mortale ad Acate, in corso Indipendenza, la strada principale della città: la vittima è il conducente di un'Alfa 156 che, per cause da accertare, si è schiantata contro un palo dell'illuminazione pubblica. Violento l'impatto, tanto che il palo è stato letteralmente abbattuto dalla vettura. Alla guida un giovane straniero che è deceduto all'istante. Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e il personale del 118. A causare l'incidente potrebbe essere stata l'alta velocità o un malore della persona che era alla guida della vettura.

(Foto Franco Assenza)