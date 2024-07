Potenza, salta l'elezione del presidente del consiglio comunale

Nella seduta di insediamento, il Consiglio comunale di Potenza non ha eletto il suo presidente e, di conseguenza, il resto dell'Ufficio di presidenza.

La maggioranza di centrosinistra - guidata dal sindaco Vincenzo Telesca, che ha giurato nel corso della riunione - ha proposto come candidato Pierluigi Smaldone (Potenza Ritorna), che al primo turno si era presentato come candidato sindaco e che poi al ballottaggio ha sostenuto Telesca, nettamente vittorioso (65% a 35%) su Francesco Fanelli (Lega).

Non essendoci i numeri per eleggere Smaldone alla prima votazione - in cui era necessario raggiungere il quorum di 25 voti - 21 consiglieri si sono espressi con la scheda bianca mentre in dieci hanno dato la preferenza per Angela Blasi (Potenza democratica).