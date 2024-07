Si stacca un pezzo del soffitto, chiusura parziale del tribunale di Ragusa

Chiude per crolli un'ala del Palazzo di giustizia di Ragusa di via Natalelli. Si tratta di una chiusura temporanea disposta dal presidente del Tribunale ,Francesco Paolo Pitarresi, in seguito ad evidenti carenze strutturali al secondo piano dello stabile, nell'ala della cancelleria della volontaria giurisdizione.

Il provvedimento è stato adottato in via di urgenza dopo che, durante la rimozione di un condizionatore agganciato al soffitto, si è verificato un distacco parziale del soffitto stesso.

Il degrado del soffitto e l'ossidazione delle parti ferrose, hanno indotto al provvedimento di parziale chiusura.

Allertato 'Ufficio tecnico del Comune di Ragusa che ha accertato la criticità del secondo piano della struttura di via Natalelli ed ha disposto un intervento urgente di ripristino.