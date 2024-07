Trovata nel bagno di casa a Mascali impiccata, il compagno in caserma

Una trentenne è stata trovata impiccata nel bagno della casa di villeggiatura che aveva preso in affitto con il compagno a Fondachello, frazione marinara di Mascali.

Il corpo è stato trovato nella mattinata di oggi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Giarre.

La casa è stata trovata in ordine, e non è stato rinvenuto alcun messaggio da parte della donna. Il compagno è sentito, come testimone, nella Caserma dell'Arma da militari e dal sostituto procuratore di Catania di turno. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi sulle cause del decesso, compresa quella del suicidio.

Maggiori indicazioni potranno venire dall'autopsia, se la Procura riterrà di doverla disporre. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Giarre e del comando provinciale di Catania.