Distretti Rotary, domani la traversata della pace sullo Stretto di Messina

Si terrà domani, a partire dalle ore 10, la "Traversata della Pace" nello Stretto di Messina, iniziativa promossa dai Distretti Rotariani di Sicilia-Malta e Calabria governati, rispettivamente, da Giuseppe Pitari e Maria Pia Porcino. Ventuno nuotatori partiranno da Torre Faro e raggiungeranno Cannitello, sulla sponda calabra. La traversata sarà preceduta da un convegno che si terrà lunedì 29 luglio al Capo Peloro Resort di Torre Faro, durante il quale verranno presentate le finalità dell'evento: un mare che unisce in nome della pace. Saranno presenti Gabriella Tigano (Presidente RC

Messina), Federico Basile ( Sindaco di Messina), Francesco Ragonese ( Commodoro flotta IYFR Sicilia-Malta), Lina Licciardello (DGN Distretto 2110 Sicilia-Malta), Maria Pia Porcino (DG Disretto 2102 Calabria), Giuseppe Pitari ( DG Distretto 2110 Sicilia-Malta).

"Occorre creare una cultura di pace che serva, principalmente, a eliminare le cause dei conflitti. Un nobile scopo che, a livello mondiale, sta vacillando e anno dopo anno, progetto dopo progetto, il Rotary Club vuole contribuire contrastando ogni tipo di discriminazione e di conflitto", dichiara il governatore del distretto2110 Pitari. Con questa iniziativa che vede protagonista lo storico Stretto di Scilla e Cariddi, così come era chiamato nell'antichità, si vuole "invitare la collettività a riflettere sui temi che tristemente stanno caratterizzando gli anni che stiamo vivendo". "Bisogna sollecitare l'attenzione non solo del mondo rotariano ma del mondo intero su iniziative che hanno come obiettivo quello di avere una maggiore concretezza nel lavorare e nell'impegnarsi per un mondo di pace senza conflitti", conclude Pitari.