Fiorella Mannoia torna in autunno a Palermo al Teatro 'Biondo' con 'Sinfonica'

Dopo il grande successo delle tappe estive di "Fiorella Sinfonica-Live con orchestra", che sta continuando a collezionare data dopo data tutti sold out nelle più belle location d'Italia, l'emozionante tour di Fiorella Mannoia prosegue in autunno nella atmosfera intima e suggestiva dei teatri con tanti nuovi appuntamenti. Con un'imperdibile anteprima l'11 ottobre a Milano, al Teatro degli Arcimboldi, seguita da numerose tappe a novembre e dicembre nei maggiori teatri italiani, Fiorella, accompagnata da un'orchestra sinfonica, ripercorrerà in scaletta i grandi successi del suo repertorio declinati con nuove sfumature. Il tour della nuova stagione farà tappa a Palermo il 2 dicembre al Teatro Biondo. La data è organizzata da Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.