Ars, domani l'Aula vota la 'manovrina': mercoledì il ddl sulle ex Province

Durante la seduta di oggi all'Ars dopo l'avvio dell'esame del disegno di legge "interventi finanziari urgenti", la cosiddetta "manovrina d'estate", è stato incardinato in aula il ddl sulle elezioni di secondo livello nelle ex Province, il termine per la presentazione degli emendamenti è domani alle 18. Oggi si è anche riunita la conferenza dei capigruppo che ha stabilito che la seduta d'aula di domani, convocata alle 15, proseguirà fino a sera con l'obiettivo di approvare la manovrina finanziaria. Mercoledì a Sala d'Ercole si discuterà il ddl sulle ex province con la previsione di concludere l'esame entro la stessa giornata.